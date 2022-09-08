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Верховный суд Азербайджана смягчил приговор четверым гражданам Армении

Верховный суд Азербайджана смягчил приговор четверым гражданам Армении В Верховном суде Азербайджана состоялось судебное разбирательство по кассационной жалобе в отношении четырех граждан Армении, входивших в состав террористической вооруженной группировки. Как сообщает Report, жалобы были рассмотрены под председател
Происшествия
8 сентября 2022 г. 17:56
Верховный суд Азербайджана смягчил приговор четверым гражданам Армении

В Верховном суде Азербайджана состоялось судебное разбирательство по кассационной жалобе в отношении четырех граждан Армении, входивших в состав террористической вооруженной группировки.

Как сообщает Report, жалобы были рассмотрены под председательством судей Назима Мовсумова и Илькина Раджабова.

Решение Бакинского апелляционного суда от 26 ноября 2021 года было изменено в части, касающейся осужденных. Эти лица были приговорены к лишению свободы сроком на 1 год, 8 месяцев и 25 дней.

Таким образом, срок их отбывания наказания считается оконченным. Они были освобождены из исправительного учреждения.

Отметим, что члены вооруженных банд, состоящие из граждан Армении, были обезоружены в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана 13 декабря 2020 года.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям члены террористической вооруженной группировки были приговорены к 6 годам лишения свободы.

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Версия на азербайджанском языке Ali Məhkəmə Azərbaycanda tutulan 4 erməni hərbçinin cəzasını azaldıb, onlar azadlığa buraxılıb

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