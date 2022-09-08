Верховный суд Азербайджана смягчил приговор четверым гражданам Армении

В Верховном суде Азербайджана состоялось судебное разбирательство по кассационной жалобе в отношении четырех граждан Армении, входивших в состав террористической вооруженной группировки. Как сообщает Report, жалобы были рассмотрены под председател

В Верховном суде Азербайджана состоялось судебное разбирательство по кассационной жалобе в отношении четырех граждан Армении, входивших в состав террористической вооруженной группировки.



Как сообщает Report, жалобы были рассмотрены под председательством судей Назима Мовсумова и Илькина Раджабова.



Решение Бакинского апелляционного суда от 26 ноября 2021 года было изменено в части, касающейся осужденных. Эти лица были приговорены к лишению свободы сроком на 1 год, 8 месяцев и 25 дней.



Таким образом, срок их отбывания наказания считается оконченным. Они были освобождены из исправительного учреждения.



Отметим, что члены вооруженных банд, состоящие из граждан Армении, были обезоружены в результате антитеррористической операции, проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана 13 декабря 2020 года.



Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям члены террористической вооруженной группировки были приговорены к 6 годам лишения свободы.