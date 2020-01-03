За сутки на дорогах Азербайджана произошло 4 ДТП, погибли 4 человека

Обнародована численность ДТП и преступлений, совершенных на территории Азербайджана с 2-ого по 3-е января.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, по горячим следам было раскрыто 19 преступлений и еще 14, оставшихся с предшествующего периода.

В целом, было задержано 4 человека, в том числе 2 должника. На территории республики произошло 4 ДТП, в которых погибли 4 человека. В результате оперативно-розыскных мероприятий были выявлены 6 фактов хранения наркотиков и 1 факт незаконного ношения оружия.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 15 человек.