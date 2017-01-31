Вагиф Асадов: Для выплаты штрафов пешеходами направлены обращения к участковым и в учебные заведения

"Штрафы будут удерживаться с заработных плат работающих лиц"

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Для выплаты штрафов пешеходами направлены обращения к участковым и в учебные заведения.

Об этом Report сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Напомнив о регулировании прав и обязанностей пешеходов ст. 40 закона "О дорожном движении", В.Асадов сказал, что при нарушении требований указанной статьи пешеходы привлекаются к ответственности в установленном законодательством порядке.

"Большинство пешеходов, переходящих дорогу в неустановленном месте, являются лицами в возрасте 21-30 лет, многие из которых либо работают, либо учатся. Приблизительно 50% оштрафованных пешеходов не выплачивают штраф. Поэтому было обращено к участковым по месту жительства, а также в учебные заведения или же места их работы. Штрафы будут удерживаться с заработных плат работающих лиц. Просим пешеходов пользоваться переходами".

По словам В.Асадова, наземные и подземные переходы на 70-ти улицах и проспектах столицы контролируются сотрудниками дорожной полиции: "На этих территориях сотрудники дорожной полиции ведут службу на близком расстоянии. Нарушители выявляются и привлекаются к ответственности".

В.Асадов также добавил, что с 27 января этого года по сей день в Баку произошло 5 ДТП: "В результате погибли 2, ранены 6 человек. В одной аварии погибли двое пешеходов, причиной гибели которых стал переход улицы в неустановленном месте. Напомним, что в 2016 году было оштрафовано 138 000 пешеходов-нарушителей. В прошлом году в 60% аварий были сбиты пешеходы".