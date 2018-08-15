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    В жилом доме в Баку произошел пожар, жильцы эвакуированы

    © Foto: "Report"

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В жилом доме в Баку произошел пожар. 

    Как сообщает Report, возгорание зарегистрировано по адресу: Насиминский район, улица Асифа Магеррамова, 42. 

    Во время пожара на первом этаже пятиэтажного здания вместе с вещами сгорела двухкомнатная квартира. 

    На место происшествия были привлечены 2 пожарные машины и живая сила Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям. 

    Жильцы здания эвакуированы. 

    В момент пожара хозяев квартиры не было дома. По этой причине сотрудникам МЧС пришлось при помощи специальных инструментов разрезать решетки на окнах и проникнуть в квартиру. 

    Удалось предотвратить распространение огня на другие квартиры. 

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