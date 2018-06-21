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    В Зардабе произошло ДТП, погиб 1, ранены 5 человек

    По факту ведется расследование

    Зардаб. 21 июня. REPORT.AZ/ В Зардабском районе произошло тяжелое ДТП.

    Как сообщает ширванское бюро Report, авария зарегистрирована между селами Кёрпюкенд и Бурунлу.

    Столкнулись легковые автомобили марок "ВАЗ-2107" и "Daewoo Nexia". В результате аварии водитель "Daewoo Nexia" житель Мингячевира Ракиф Юнусов скончался на месте, а находившиеся в двух автомобилях 5 пассажиров, один из которых ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Они госпитализированы.

    По факту ведется расследование.

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