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В Зангилане обнаружены брошенные врагом при отступлении оружие и боеприпасы

В Зангилане обнаружены брошенные врагом при отступлении оружие и боеприпасы Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана продолжают проводить профилактические мероприятия для обнаружения брошенных армянской армией при отступлении оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.
Происшествия
13 ноября 2021 г. 11:16
В Зангилане обнаружены брошенные врагом при отступлении оружие и боеприпасы

Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана продолжают проводить профилактические мероприятия для обнаружения брошенных армянской армией при отступлении оружия и боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщили Report в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, в ходе очередного мероприятия, проведенного на территории села Агакишиляр, полицейские Зангиланского райотдела полиции обнаружили в лесистой местности 3 автомата, 1 пулемет, 89 гранат и запалов к ним, 42 снаряда гранатомета, 11 снарядов для РСЗО "Град", 16 магазинов, более 10 тысяч пуль различных калибров и другие боеприпасы.

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Версия на английском языке Weapons, ammunition, abandoned by enemy during retreat, found in Zangilan
Версия на азербайджанском языке Zəngilanda silah-sursat aşkar edilib

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