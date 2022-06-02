В Загатале к поискам иностранного туриста привлечены альпинисты и беспилотники

Продолжаются поиски пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Кондавеети Маниката, 1993 года рождения.

Продолжаются поиски пропавшего в Загатальском районе гражданина Индии Кондавеети Маниката, 1993 года рождения.

Об этом сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел в ответ на запрос Report.

Было отмечено, что наряду с группами, состоящими из военнослужащих Внутренних войск Министерства внутренних дел, сотрудников районного отдела полиции, а также соответствующих структур Министерства экологии и природных ресурсов, к поискам были привлечены местные жители, альпинисты и беспилотники.

Напомним, что 17 мая в колл-центр службы “102” МВД поступило обращение о пропаже гражданина Индии Кондавеети Маниката, 1993 года рождения, который прибыл в страну в качестве туриста. В ходе предварительного расследования было установлено, что 12 мая он покинул отель в Загатале, и направился в высокогорную местность со сложным рельефом села Джар.