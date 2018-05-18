В южном регионе участились случаи отравления детей

Лянкяран. 18 мая. REPORT.AZ/ В Лянкяране участились случаи отравления среди детей.

Как сообщает южное бюро Report, в Лянкяранскую центральную районную больницу в тяжелом состоянии доставлены 4 ребенка. У всех детей диагностировали интоксикацию организма. Врачи считают, что отравление произошло в результате использования в пищу бобовых культур.

В тот же день в больницу были доставлены житель Масаллинского района Мустафа Махир оглы Алиев 2012 г.р., его ровесник житель города Лянкяран Али Вюсал оглы Ахундов, жительница села Юхары Нюведи Зейнаб Ханбала гызы Ализаде и житель села Сепаради Сафарсадиг Тофик оглы Мамедов. Были приняты соответствующие медицинские меры. В настоящее время их состояние остается стабильным.

По информации Report, в последние дни еще несколько детей в том же состоянии были доставлены в больницу. Состояние одного из них тяжелое, в связи с чем он был направлен на лечение в Баку.