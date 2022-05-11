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В Ярдымлы заведено уголовное дело на сотрудников центра, вырубивших более 170 деревьев

В Ярдымлы заведено уголовное дело на сотрудников центра, вырубивших более 170 деревьев В Ярдымлинском районе возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев.
Происшествия
11 мая 2022 г. 11:56
В Ярдымлы заведено уголовное дело на сотрудников центра, вырубивших более 170 деревьев

В Ярдымлинском районе возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В связи с распространенной на страницах некоторых социальных сетей информацией о незаконной вырубке деревьев на территории Ярдымлинского района, в Следственном управлении Генпрокуратуры было проведено расследование.

В ходе расследования выявились обоснованные подозрения в том, что сотрудники Масаллинского регионального центра лесного хозяйства незаконно вырубили 172 дерева различной породы и диаметра на территории Ярдымлинского района, в результате чего государству был причинен материальный ущерб на сумму 30 643 маната.

По факту в Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.4 и 309.1 УК АР, следствие поручено Ярдымлинской районной прокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Yardımlıda 172 ağacın qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanılıb

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