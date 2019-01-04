В Украине найдены тела еще двух азербайджанцев

Киев. 4 января. REPORT.AZ/ В украинском городе Харьков были обнаружены тела двух студенток - гражданок Турции азербайджанского происхождения.

Как сообщает киевское бюро Report, тела обучающихся в одном из университетов Харькова студенток второго курса Зейнаб и Букет обнаружены в квартире, где они временно проживали.

Полиция в ходе предварительного осмотра обнаружила следы ударов на трупах. В настоящее время ведется расследование. Обе студентки - жительницы Игдырской области Турции, родом они из Евлахского района Азербайджана.

Отметим, что за последние годы в Украине были застреляны ряд азербайджанцев, зарегистрировано более 20 фактов похищения азербайджанцев. Нет результатов и по делу об угрозах и вооруженном преследовании командированного в Украину сотрудника азербайджанского Информационного агентства Report.

Напомним, что генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов обращался к генпрокурору Украины Юрию Луценко в связи с совершением насильственных действий против азербайджанцев в Украине. В обращении решительно осуждаются преступления, совершенные против азербайджанцев. В обращении сообщается, что подобные события создают широкий общественный резонанс, выражена уверенность в объективном и справедливом проведении расследований в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и норм международного права, а также даче правовой оценки этим действиям в кратчайшие сроки. После обращения З.Гаралова к своему украинскому коллеге были раскрыты ряд преступлений, однако определенные преступления все еще остаются нераскрытыми.