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В Уджаре при ДТП пострадала женщина с двумя детьми

В Уджаре при ДТП пострадала женщина с двумя детьми В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Происшествия
5 декабря 2021 г. 19:31
В Уджаре при ДТП пострадала женщина с двумя детьми

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Кючакенд.

Так, водитель автомобиля марки "Hyundai" с регистрационным номером 99 LN 502 не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Пострадавшие в ДТП Парвана Рамиз гызы Абдуллаева, 1985 года рождения, ее дети - Айтадж Бахтияр гызы Абдуллаева, 2005 года рождения и Абдулла Бахтияр оглы Абдуллаев, 2007 года рождения с различными телесными травмами были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоUcarda ana və iki övladı yol qəzasında xəsarət alıb

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