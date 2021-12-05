В Уджаре при ДТП пострадала женщина с двумя детьми

В Уджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как передает верхне-ширванское бюро Report, инцидент зафиксирован на трассе Баку-Газах, проходящей через село Кючакенд.
Так, водитель автомобиля марки "Hyundai" с регистрационным номером 99 LN 502 не справился с управлением на резком повороте, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Пострадавшие в ДТП Парвана Рамиз гызы Абдуллаева, 1985 года рождения, ее дети - Айтадж Бахтияр гызы Абдуллаева, 2005 года рождения и Абдулла Бахтияр оглы Абдуллаев, 2007 года рождения с различными телесными травмами были доставлены в Уджарскую центральную районную больницу.
По факту ведется расследование.