В Турции число задержанных, которые подозреваются в связях с ИГИЛ, за 2 дня достигло 143 человек

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Турции число задержанных, которые подозреваются в связях с ИГИЛ, в ходе антитеррористической операции в 8 городах в выходные выросло до 143 человек.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, только в субботу в столице было задержано 49 иностранцев.

Сообщается, что некоторые готовили теракты 29 октября во время празднеств Дня Республики.

В городе Бурса было задержано 39 человек. Из них 28 сирийцев и 2 гражданина Азербайджана. 8 задержанных были несовершеннолетние.

В воскресенье утром, в Эрзуруме полиция задержала 22 человека. Среди них были высокопоставленные лица организации. Полиция также задержала 33 человека в других 5 городах, в том числе в Стамбуле и Измире.

Она изъяла у подозреваемых оружие, амуницию, документы и носители цифровой информации.