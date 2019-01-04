В Товузе обнаружен артиллерийский снаряд

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ В Товузском районе обнаружен артиллерийский снаряд.

Об этом Report сообщили в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА).

4 января в 13.56 в Агентство поступила информация из дежурного центра "102" министерства внутренних дел (МВД) о факте обнаружения неразорвавшегося боеприпаса на территории села Алибейли Товузского района.

На основании полученной оперативной информации специалисты Агентства совместно с сотрудниками Товузского районного отделения полиции МВД были незамедлительно направлены на место происшествия.

Специалисты АНАМА совместно с сотрудниками Товузского районного отделения полиции обследовали территорию одного дома и прилегающий к нему участок земли. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и транспортирован для последующей ликвидации на центральный полигон Агентства по обезвреживанию взрывчатых веществ, один артиллерийский снаряд калибра 122 мм (OF-56).

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория площадью 340 квадратных метров. Других опасных взрывчатых предметов и устройств не обнаружено.