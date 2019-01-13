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    В Товузе автомобиль сбил 15-летнего подростка

    Товуз. 13 января. REPORT.AZ /В Товузе автомобиль сбил подростка.

    Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дюзгырыглы.

    Автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу 15-летнего Асима Бадалова.

    А.Бадалов с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Ранее в Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

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