В Товузе автомобиль сбил 15-летнего подростка

13 января, 2019 21:34

https://report.az/storage/news/4ed75a0d06ba16899b47c944438d593b/8e3b4ab1-989f-4d81-aaf3-3bce7b52a10a_292.jpg Товуз. 13 января. REPORT.AZ /В Товузе автомобиль сбил подростка. Как передаёт западное бюро Report, инцидент произошел в селе Дюзгырыглы. Автомобиль сбил пытавшегося перейти дорогу 15-летнего Асима Бадалова. А.Бадалов с телесными травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу. По факту ведется расследование. Ранее в Баку автомобиль сбил насмерть пешехода.

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