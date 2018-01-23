В Тертере задержан сбивший насмерть пешехода водитель

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Тертере задержан водитель, совершивший ДТП со смертельным исходом.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры.

Согласно сообщению, 22 января в районе 20 часов не имеющий водительских прав житель Тертерского района Магомед Ахмедов на микроавтобусе марки Mercedes 208 DKB с государственным регистрационным знаком 10-RB-130 в селе Гарадаглы сбил переходившего дорогу пешехода Фирдовси Мамишова, в результате чего последний от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

По факту в Следственном отделе Тертерского РОП возбуждено уголовное дело по статье 263-1.3 (Нарушение не имеющим права на управление транспортным средством лицом правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.

По причине возникновения обоснованных подозрений в совершении преступления, М.Ахмедов был задержан в качестве подозреваемого и передан следствию.

М.Ахмедов был привлечен в качестве обвиняемого, ему были предъявлены обвинения по названной статье УК и по решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются следственные мероприятия.