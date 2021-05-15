В связи со смертельным ДТП в Джалилабаде возбуждено уголовное дело

Житель города Лянкяран Мухаммед Гадимов на автомобиле Nissan Sunny съехал на обочину дороги

Возбуждено уголовное дело по факту аварии в Джалибадском районе, жертвой которой стал 1 человек, еще один пострадал.

Как передает муганское бюро Report, инцидент был зафиксирован вчера на территории города Гёйтепе.

Житель города Лянкяран Мухаммед Гадимов на автомобиле Nissan Sunny съехал на обочину дороги. В результате его 12-летняя дочь Ругаййа Гядимли получила травмы. Девочку отвезли в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти ее не удалось.

Во время ДТП еще один пассажир получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь.

Ведется расследование.