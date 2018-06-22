В связи с отравлением на хлопковых полях в Азербайджане арестованы 5 человек - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Генпрокуратура, министерства сельского хозяйства и здравоохранения, Агентство продовольственной безопасности распространили совместную информацию в связи с отравлением на хлопковых полях в ряде районов.

Как сообщает Report, в информации говорится, что в последнее время занятые производством хлопка компании, их местные агрономы и другие ответственные лица не следовали своевременно правилам и не проводили с работающими на полях людьми обучающие работы, работники были привлечены к работе без соблюдения срока действия химических препаратов на обработанных лекарствами участках и прилегающих территориях.

В результате группа лиц на хлопковых полях в различных районах была госпитализирована с диагнозом отравление.

Согласно поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, комиссия из руководящих и ответственных лиц Генпрокуратуры, министерств сельского хозяйства, здравоохранения, экологии и природных ресурсов, а также Агентства продовольственной безопасности была командирована в соответствующие районы для выяснения причин отравления.

Министр здравоохранения Октай Ширалиев и ответственные лица министерства взяли под контроль лечение лиц, госпитализированных с диагнозом отравление в Имишлинском и Евлахском районах.

По фактам в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям 249.2 (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия) и 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК. В связи с фактом отравления арестованы 5 человек.

В настоящее время принимаются профилактические меры для пресечения подобных случаев и продолжаются необходимые следственные мероприятия.