В Сумгайыте в многоэтажном здании произошел пожар, 15 человек эвакуированы

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Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт в многоэтажном жилом здании произошел пожар.

Как сообщили Report в МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции площадью 12 м² и предметы домашнего обихода на площади 5 м² в трехкомнатной квартире общей площадью 72 м² на первом этаже здания. В ходе пожара 15 жителей здания были эвакуированы пожарными. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен пожарными.

Причины возникновения пожара выясняются.