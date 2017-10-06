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    В Сумгайыте в многоэтажном здании произошел пожар, 15 человек эвакуированы

    Расследуются причины пожара© Report

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт в многоэтажном жилом здании произошел пожар.

    Как сообщили Report в МЧС, сгорели воспламеняющиеся конструкции площадью 12 м² и предметы домашнего обихода на площади 5 м² в трехкомнатной квартире общей площадью 72 м² на первом этаже здания. В ходе пожара 15 жителей здания были эвакуированы пожарными. Остальная часть квартиры была защищена от огня. Пожар был потушен пожарными. 

    Причины возникновения пожара выясняются.

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