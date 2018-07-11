В Сумгайыте столкнулись автомобиль и автобус, есть пострадавшие

Сумгайыт. 11 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте столкнулись легковой автомобиль и автобус, есть пострадавшие.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Сахиль.

Двигающийся в сторону Новханинских дач автомобиль марки ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом. В результате трое жителей Сумгайыта – Набиева Зибаханым Агалы гызы 1949 г.р., Захирова Масума Агалы гызы 1944 г.р. и Алиева Илаха Заир гызы 1966 г.р. получили травмы.

Пострадавшие были доставлены в Сумгайытскую городскую больницу. Состояние З.Набиевой тяжелое, она размещена в реанимационном отделении.

По факту ведется расследование.