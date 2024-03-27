В Сумгайыте простились с шехидом, останки которого были найдены в Ходжалы

В Сумгайыте прощаются с шехидом Акифом Махмудовым, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы.

В Сумгайыте простились с шехидом Акифом Махмудовым, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает Report, останки Махмудова преданы земле на кладбище поселка Джейранбатан.

13:05

В Сумгайыте прощаются с шехидом Акифом Махмудовым, останки которого были найдены в массовом захоронении в Ходжалы.

Как сообщает Report, в церемонии прощания, которая проходит в доме семьи шехида в Сумгайыте, принимают участие глава исполнительной власти Ходжалинского района Шахмар Усубов, начальник районного отдела Государственной службы по мобилизации и призыву Рахим Мустафаев и представители общественности.

После церемонии останки Махмудова будут захоронены на кладбище поселка Джейранбатан.

Акиф Сейдулла оглу Махмудов был убит во время нападения армянских боевиков на город Ходжалы в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года.

Он родился в 1962 году в Ходжалы, в ходе Первой Карабахской войны добровольцем вступил в отряд самообороны. Махмудов числился пропавшим без вести с 26 февраля 1992 года.