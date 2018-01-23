В Сумгайыте обнаружено 20 боеснарядов

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В Сумгайыте обнаружено 20 единиц 125-миллиметровых боеснарядов.

Об этом Report сообщили в Национального агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

На территорию была отправлена специальная мобильная оперативная группа агентства.

Сообщается, что 22 января из Центра управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям в ANAMA поступила информация о том, что на территории поселка Г.З.Тагиева города Сумгайт обнаружен один пушечный снаряд.

На основе информации на территорию была отослана оперативная группа быстрого реагирования.

Эксперты Агентства осмотрели территорию бетонного завода, в результате срочных и неотложных мероприятий было обнаружено 20 единиц 125 мм-ых пушечных снарядов (BK-14M). В связи с темным временем суток операция была продолжена 23 января. В результате снаряды перевезли на специальную территорию агентства для обезвреживания.

Был произведен наземный осмотр территории площадью 500 кв. метров рядом с местом, где обнаружили снаряды, других опасных предметов и устройств обнаружено не было.