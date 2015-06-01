​В Сумгайыте найдено тело утонувшего в море мужчины

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Найдено тело утонувшего в Каспийском море мужчины. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, завершились поиски тела Агамалыева Васифа Акиф оглы, 1984 года рождения, утонувшего в море на территории города Сумгайыт. По информации, он утонул на неконтролируемой территории на расстоянии 10 км от ближайшего пункта спасения на водах.

Спасатели-водолазы МЧС извлекли тело В.Агамалыева в 100 м от места его гибели и передали соответствующим службам.