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    ​В Сумгайыте найдено тело утонувшего в море мужчины

    Агамалыев Васиф Акиф оглы, 1984 года рождения, утонул на неконтролируемой территории

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Найдено тело утонувшего в Каспийском море мужчины. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям, завершились поиски тела Агамалыева Васифа Акиф оглы, 1984 года рождения, утонувшего в море на территории города Сумгайыт. По информации, он утонул на неконтролируемой территории на расстоянии 10 км от ближайшего пункта спасения на водах.

    Спасатели-водолазы МЧС извлекли тело В.Агамалыева в 100 м от места его гибели и передали соответствующим службам.

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