В судах Азербайджана появятся судьи-спикеры

Впервые в Азербайджане в аппаратах судов начнут функционировать судьи-спикеры, представляющие пресс-службу судов.

Как передает Report, об этом руководитель отдела по правам человека и связям с общественностью Минюста Айнур Сабитова сообщила на проведенном совместно Министерством юстиции и Судебно-правовым советом "круглом столе" на тему "Защита прав человека в плоскости медиа".

Она сообщила, что решение об этом принял Судебно-правовой совет.

В мировой практике судья-спикер предоставляет официальные комментарии, ответы, интервью от имени суда представителям СМИ, в том числе по делам, представляющим общественный интерес.