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    В суд направлено дело еще одного генерала МНБ

    Дело рассмотрят в Бакинском военном суде

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Завершено предварительное следствие уголовного дела в отношении бывшего начальника Центра антитеррора ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майора Эльчина Гулиева и других лиц.

    Как сообщает Report, предварительное следствие уголовного дела было завершено и передано в суд.

    В ближайшие дни дело рассмотрят в Бакинском военном суде.

    Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. В то время Сабаильский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Впоследствии срок ареста неоднократно был продлен. 

    Напомним, что после известных событий вокруг МНБ начальник Центра антитеррора ликвидированного министерства национальной безопасности, генерал-майор Э.Гулиев был отстранен от занимаемой должности и назначен завкафедрой Академии имени Гейдара Алиева МНБ.

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