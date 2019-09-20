​В Сиязане машина сбила 9-летнего мальчика

В Сиязане произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.
Как передает Report, Гусейнов Полад Гасанхан оглу сбит в поселке Гянджлик, когда пытался перейти через пешеходный переход.
Раненый доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
В Сиязане произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.
Как передает Report, Гусейнов Полад Гасанхан оглу сбит в поселке Гянджлик, когда пытался перейти через пешеходный переход.
Раненый доставлен в больницу бригадой скорой помощи.
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Orxan RasifoğluАвтор новости