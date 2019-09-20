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В Сиязане машина сбила 9-летнего мальчика

​В Сиязане машина сбила 9-летнего мальчика

В Сиязане произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход.

Как передает Report, Гусейнов Полад Гасанхан оглу сбит в поселке Гянджлик, когда пытался перейти через пешеходный переход.

Раненый доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

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