В Сиязане машина сбила 9-летнего мальчика

​В Сиязане машина сбила 9-летнего мальчика

20 сентября, 2019 23:14

https://report.az/storage/news/df0207370cf3acced9ffcfa79aa84c10/024549be-7c3c-47da-838b-e6a28f606409_292.jpg В Сиязане произошло ДТП, в результате которого сбит пешеход. Как передает Report, Гусейнов Полад Гасанхан оглу сбит в поселке Гянджлик, когда пытался перейти через пешеходный переход. Раненый доставлен в больницу бригадой скорой помощи.

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