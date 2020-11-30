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В Швеции неизвестные сожгли ресторан Vitt Hem - Qarabağ

В Швеции неизвестные сожгли ресторан Vitt Hem - Qarabağ Пожарные и полиция подозревают умышленный поджог ресторана, ведется следствие
Происшествия
30 ноября 2020 г. 10:45
В Швеции неизвестные сожгли ресторан Vitt Hem - Qarabağ
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В Швеции неизвестные сожгли ресторан Vitt Hem – Qarabağ, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену.

Об этом европейскому бюро Report сообщил владелец ресторана Кянан Гаджиакпероглу.

По его словам, неизвестный или неизвестные ночью закидали "коктейлем Молотова" недавно открывшийся в городе Гётеборг ресторан.

"Мне ночью сообщила полиция. Я сразу поехал туда, пожар уже был потушен. Полиция не позволила пройти ближе на территорию. Пожарные и полиция подозревают умышленный поджог ресторана, ведется следствие", - сказал К.Гаджиакпероглу.

Согласно предварительной информации полиции города Гётеборг, пожар был вызван брошенным в ресторан подозрительным веществом. После пожара было приостановлено движение уличного транспорта. Полиция приступила к проверке камер наблюдения в окрестностях. По факту в городской полиции Гётеборга заведено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Версия на английском языке "Vitt Hem-Qarabağ" restaurant set on fire in Sweden
Версия на азербайджанском языке İsveçdə “Vitt Hem - Qarabağ” restoranı yandırılıb

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