В Швеции неизвестные сожгли ресторан Vitt Hem - Qarabağ

Пожарные и полиция подозревают умышленный поджог ресторана, ведется следствие

В Швеции неизвестные сожгли ресторан Vitt Hem – Qarabağ, принадлежащий азербайджанскому бизнесмену.

Об этом европейскому бюро Report сообщил владелец ресторана Кянан Гаджиакпероглу.

По его словам, неизвестный или неизвестные ночью закидали "коктейлем Молотова" недавно открывшийся в городе Гётеборг ресторан.

"Мне ночью сообщила полиция. Я сразу поехал туда, пожар уже был потушен. Полиция не позволила пройти ближе на территорию. Пожарные и полиция подозревают умышленный поджог ресторана, ведется следствие", - сказал К.Гаджиакпероглу.

Согласно предварительной информации полиции города Гётеборг, пожар был вызван брошенным в ресторан подозрительным веществом. После пожара было приостановлено движение уличного транспорта. Полиция приступила к проверке камер наблюдения в окрестностях. По факту в городской полиции Гётеборга заведено уголовное дело. Расследование продолжается.