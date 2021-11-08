В Шуше обнаружены брошенные армянами ракетные системы

10:16 Сотрудники райотдела полиции совместно с соответствующими структурами принимают контрольно-профилактические меры для очистки города Шуша от боеприпасов, оставленных армянскими вооруженными формированиями. Об этом Report сообщили в пресс-службе Ми

Сотрудники полиции совместно с соответствующими структурами проводят контрольно-профилактические мероприятия по очистке территории города Шуша от боеприпасов и снарядов, оставленных армянскими вооруженными формированиями.



Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В результате проведенных за последний год мероприятий на территории города и окрестных сел было обнаружено значительное количество оружия, взрывчатых веществ и других боеприпасов.

В частности, сотрудниками районного отделения полиции было обнаружено 5 мин, 31 автомат, 4 пулемета, 6 гранатометов, 207 гранат и других взрывчатых веществ, 78 снарядов различных типов, 19 управляемых ракетных систем “Фогот”, более 45 тыс. патронов различного калибра и других боеприпасов.

Кроме того, в результате мероприятий, проведенных отделом полиции Шушинского района в селе Дашалты, было уничтожено 2437 растений конопли весом более 1 тонны 600 килограммов.

Мероприятия в этом направлении продолжаются.