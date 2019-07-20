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В Ширване число отравившихся дымом на свадьбе выросло до 19 - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Ширване число отравившихся дымом на свадьбе выросло до 19

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*** 08:51

В Ширване число отравившихся дымом во время свадебной церемонии выросло до 19 человек.

Как передаёт горноширванское бюро Report, об этом сообщил глава отдела реанимации и анестезиологии Ширванской городской центральной больницы Фамиль Юсифов.

Глава отдела сообщил, что с диагнозом удушье дымом в больницу обратились 19 человек:

"Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, дали кислород. Все пациенты отпущены на амбулаторное лечение, их состояние удовлетворительное", - сказал Юсифов. 

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