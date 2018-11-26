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    В Ширване автомобиль сбил мужчину, пешеход получил тяжелые травмы

    Ширван. 26 ноября. REPORT.AZ/ В Ширване автомобиль сбил мужчину, пешеход получил тяжелые травмы. 

    Как сообщает миль-муганское бюро Report, ДТП произошло недалеко от Ширванского олимпийского комплекса. 

    Житель Ширвана Ханбабаев Шаик Фаик оглу 1987 г.р. за рулем автомобиля марки ВАЗ-2107 с государственным регистрационным номером 54-BX-296 сбил местного жителя Гурбанова Фархада 1948 г.р.

    Получившего тяжелые травмы Ф.Гурбанова водитель доставил в Ширванскую городскую больницу. Потерпевший помещен в отделение реанимации. 

    Факт расследуется ширванской полицией. 

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