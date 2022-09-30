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В Шеки столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Шеки столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие В Шеки на улице Салмана Мумтаза произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие.
Происшествия
30 сентября 2022 г. 20:10
В Шеки столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Шеки на улице Салмана Мумтаза произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие.

Как сообщает северо-западное бюро Report, следовавший из Балакяна в Баку пассажирский микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовиком марки UAZ.

В результате ДТП водитель UAZ, 64-летний житель Шеки Сайяр Салимов и пассажирка микроавтобуса, жительница Балакяна 27-летняя Улдуз Насибова получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəkidə mikroavtobusla yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar var

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