В Шеки столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Шеки столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Шеки на улице Салмана Мумтаза произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие.

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В Шеки на улице Салмана Мумтаза произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие. Как сообщает северо-западное бюро Report, следовавший из Балакяна в Баку пассажирский микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовиком марки UAZ. В результате ДТП водитель UAZ, 64-летний житель Шеки Сайяр Салимов и пассажирка микроавтобуса, жительница Балакяна 27-летняя Улдуз Насибова получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу. По факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал