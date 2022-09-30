В Шеки столкнулись микроавтобус и грузовик, есть пострадавшие

В Шеки на улице Салмана Мумтаза произошло ДТП с участием микроавтобуса, есть пострадавшие.
Как сообщает северо-западное бюро Report, следовавший из Балакяна в Баку пассажирский микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовиком марки UAZ.
В результате ДТП водитель UAZ, 64-летний житель Шеки Сайяр Салимов и пассажирка микроавтобуса, жительница Балакяна 27-летняя Улдуз Насибова получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы в Шекинскую районную центральную больницу.
По факту ведется расследование.