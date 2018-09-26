В Шеки пропал без вести 62-летний мужчина - ФОТО

Шеки. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Шекинском районе пропал без вести пожилой мужчина.

Об этом северо-западному бюро Report сообщили в Шекинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что утром 23 сентября житель города Шеки Рамис Азагов вышел из дома и не вернулся.

На нем были серые брюки и пиджак, а также обувь черного цвета. Рост пропавшего мужчины 170 см, цвет глаз коричневый, среднего телосложения.

Располагающих какой-либо информацией лиц просят обратиться на горячую линию МВД "102", а также по телефонам Шекинского отдела полиции 024-244-25-50 (городской), 055 628-00-84 (мобильный).