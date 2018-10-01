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    В Шеки полный песком грузовик въехал в дом

    Шеки. 1 октября. REPORT.AZ/ В Шеки полный песком грузовик въехал в дом.

    Как сообщает шеки-загатальское бюро Report, инцидент произошел сегодня утром в районном селе Беюк Дахна. Грузовой автомобиль марки Shagman с государственным номерным знаком 99 MN 196, управляемый 33-летним жителем села Гарадаглы Бардинского арйона Алышовым Ниамеддином Зияддин оглу, потерял управление и въехал в расположенный на обочине дом Мустафаева Аллахверди.

    Потерявший управление водитель Ниямеддин Алышов выпрыгнул из салона. Он был доставлен в Шекинскую центральную районную больницу с травмами различной степени тяжести.

    В больнице Report сообщили, что травмы были легкими и после оказания первой медпомощь его отпустили домой с условием амбулаторного лечения.

    В момент инцидента дома никого не было. Дому нанесен серьезный урон.

    По факту ведется расследование.

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