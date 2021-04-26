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В Шеки больной коронавирусом решил сходить в магазин

В Шеки больной коронавирусом решил сходить в магазин В отношении Э.Юсифова возбуждено уголовное дело
Происшествия
26 апреля 2021 г. 13:52
В Шеки больной коронавирусом решил сходить в магазин

В ходе проведенных сотрудниками отдела полиции Шекинского района контрольных мероприятий в связи с особым карантинным режимом, в магазине был выявлен больной коронавирусом.

Как сообщили Report в Шекинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, житель района Эльданиз Юсифов, которому было предписано лечение в домашних условиях, ранее был предупрежден о необходимости соблюдения правил социальной изоляции.

Несмотря на это, мужчина нарушил правила и пошел в магазин, создав реальную угрозу жизни и здоровью других людей. Сотрудники полиции доставили гражданина по адресу его проживания.

В отношении Э.Юсифова возбуждено уголовное дело.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirus xəstəsi mağazada aşkarlanıb

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