В Шеки автомобиль насмерть сбил 4-летнего ребенка

20 ноября, 2018 20:30

https://report.az/storage/news/279c907845b544d00231312d7b31e8db/51241071-9b87-47b6-beb4-70ee7af8a238_292.jpg Шеки. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки автомобиль насмерть сбил 4-летнего ребенка. Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером в селе Верезет. Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" сбил ребенка, который скончался по дороге в Шекинскую центральную районную больницу. Сотрудники правоохранительных органов района уточняют личность водителя и ребенка. Факт расследуется в Шекинском городском отделении полиции.

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