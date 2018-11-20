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    В Шеки автомобиль насмерть сбил 4-летнего ребенка

    Шеки. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Шеки автомобиль насмерть сбил 4-летнего ребенка. 

    Как сообщает шеки-закатальское бюро Report, авария зарегистрирована сегодня вечером в селе Верезет

    Легковой автомобиль марки "ВАЗ-2106" сбил ребенка, который скончался по дороге в Шекинскую центральную районную больницу. 

    Сотрудники правоохранительных органов района уточняют личность водителя и ребенка. 

    Факт расследуется в Шекинском городском отделении полиции.

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