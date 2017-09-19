 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

    По факту ведется расследование© Report

    Шамкир. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло ДТП.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на 400-м км дороги Баку-Газах.

    Так, у автомобиля марки "ВАЗ-2106" лопнула шина, в результате транспортное средство вышло из под управления и столкнулось со встречным автомобилем марки "ВАЗ-21011". В результате аварии 53-летний водитель "ВАЗ-2106" Али Сарыев и его 56-летний пассажир Ариф Мамедов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, второго как удовлетворительное.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi