В Шамкире столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

© Report

Шамкир. 19 сентября. REPORT.AZ/ В Шамкирском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на 400-м км дороги Баку-Газах.

Так, у автомобиля марки "ВАЗ-2106" лопнула шина, в результате транспортное средство вышло из под управления и столкнулось со встречным автомобилем марки "ВАЗ-21011". В результате аварии 53-летний водитель "ВАЗ-2106" Али Сарыев и его 56-летний пассажир Ариф Мамедов получили телесные повреждения различной степени тяжести. Состояние одного из них оценивается как средней тяжести, второго как удовлетворительное.

По факту ведется расследование.