В Шабрани сгорел дом, госпитализированы двое детей

В Шабранском районе сгорел частный жилой дом.
Как передает северное бюро Report, инцидент произошел в доме Заура Ниязова, расположенный на улице Низами.
В результате пожара с диагнозом тяжелый ожог верхних дыхательных путей в реанимационное отделение Шабранской районной центральной больницы были размещены дети владельца дома Араз Заур оглу Ниязов 2014 г.р. и Тарана Заур гызы Ниязова 2015 г.р. Врачи оценивают состояние детей как тяжелое.
Пожар был потушен пожарными бригадами Шабранской районной части пожарной охраны МЧС.
По факту ведется расследование.