В Шабрани сгорел дом, госпитализированы двое детей

В Шабранском районе сгорел частный жилой дом

В Шабранском районе сгорел частный жилой дом.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел в доме Заура Ниязова, расположенный на улице Низами.

В результате пожара с диагнозом тяжелый ожог верхних дыхательных путей в реанимационное отделение Шабранской районной центральной больницы были размещены дети владельца дома Араз Заур оглу Ниязов 2014 г.р. и Тарана Заур гызы Ниязова 2015 г.р. Врачи оценивают состояние детей как тяжелое.

Пожар был потушен пожарными бригадами Шабранской районной части пожарной охраны МЧС.

По факту ведется расследование.