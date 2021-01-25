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В Шабрани сгорел дом, госпитализированы двое детей

В Шабрани сгорел дом, госпитализированы двое детей В Шабранском районе сгорел частный жилой дом
Происшествия
25 января 2021 г. 15:20
В Шабрани сгорел дом, госпитализированы двое детей
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В Шабранском районе сгорел частный жилой дом.

Как передает северное бюро Report, инцидент произошел в доме Заура Ниязова, расположенный на улице Низами.

В результате пожара с диагнозом тяжелый ожог верхних дыхательных путей в реанимационное отделение Шабранской районной центральной больницы были размещены дети владельца дома Араз Заур оглу Ниязов 2014 г.р. и Тарана Заур гызы Ниязова 2015 г.р. Врачи оценивают состояние детей как тяжелое.

Пожар был потушен пожарными бригадами Шабранской районной части пожарной охраны МЧС.

По факту ведется расследование.

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