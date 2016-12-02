 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Санкт-Петербурге ограбили уроженца Азербайджана

    Его жестоко избили и отобрали сумку, в которой находились 630 тыс. рублей

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге ограбили 41-летнего уроженца Азербайджана, работающего менеджером автоцентра.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, накануне вечером на мужчину напали неизвестные преступники у дома по Коломяжскому проспекту. Пострадавший оказал сопротивление. Его жестоко избили и отобрали сумку, в которой находились 630 тыс. рублей (около 10 тыс. долларов) и паспорт.

    Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция ищет грабителей, которых засняла камера наблюдения.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi