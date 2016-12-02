В Санкт-Петербурге ограбили уроженца Азербайджана

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Санкт-Петербурге ограбили 41-летнего уроженца Азербайджана, работающего менеджером автоцентра.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, накануне вечером на мужчину напали неизвестные преступники у дома по Коломяжскому проспекту. Пострадавший оказал сопротивление. Его жестоко избили и отобрали сумку, в которой находились 630 тыс. рублей (около 10 тыс. долларов) и паспорт.

Пострадавший госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Полиция ищет грабителей, которых засняла камера наблюдения.