В Самухе перевернулся трактор, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Самух. 22 мая. REPORT.AZ/ Установлено имя водителя, пострадавшего в результате аварии трактора в Самухском районе.
Как сообщает западное бюро Report, трактор, управляемый жителем района Фахреддином Ахмедовым 1981 г.р., потерял управление, когда доставлял рабочих на пашню. В результате пострадали водитель и рабочие, находящиеся в прицепе. Состояние водителя было тяжелое, он был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Сообщается, что состояние размещенного в реанимационном отделении Ф.Ахмедова тяжелое.
По факту начато расследование.
*** 13:17
Самух. 22 мая. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Институт.
Потерявший управление трактор перевернулся, в результате чего водитель и пассажиры транспорта были госпитализированы с тяжелыми травмами. Сообщается, что состояние пострадавших тяжелое.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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