В Самухе перевернулся трактор, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Самух. 22 мая. REPORT.AZ/ Установлено имя водителя, пострадавшего в результате аварии трактора в Самухском районе.

Как сообщает западное бюро Report, трактор, управляемый жителем района Фахреддином Ахмедовым 1981 г.р., потерял управление, когда доставлял рабочих на пашню. В результате пострадали водитель и рабочие, находящиеся в прицепе. Состояние водителя было тяжелое, он был доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. Сообщается, что состояние размещенного в реанимационном отделении Ф.Ахмедова тяжелое.

По факту начато расследование.

*** 13:17

Самух. 22 мая. REPORT.AZ/ В Самухском районе произошло ДТП.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Институт.

Потерявший управление трактор перевернулся, в результате чего водитель и пассажиры транспорта были госпитализированы с тяжелыми травмами. Сообщается, что состояние пострадавших тяжелое.

Факт расследуется.