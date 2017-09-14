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    В Самухе 31-летнюю женщину ударило током

    По факту ведется расследование

    Самух. 14 сентября. REPORT.AZ/ В самухском селе Гарабаглылар 31-летнюю женщину ударило током.

    Как сообщает западное бюро Report, Сурайю Кямаледдин гызы Нагиеву 1986 г.р. ударило током, когда она пыталась завести гидромотор на приусадебном участке.

    Сначала находящуюся в тяжелом состоянии женщину доставили в Самухскую центральную районную больницу, а затем перевезли в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    На данный момент ее лечение продолжается в отделении реанимации. Отмечается, что состояние женщины остается тяжелым.

    По факту ведется расследование.  

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