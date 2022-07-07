В Сальяне арестован отец нарушителя ПДД

В Сальяне задержан отец нарушителя правил дорожного движения(ПДД).

В Сальяне задержан отец нарушителя правил дорожного движения(ПДД).

Как передает Report , об этом сообщил главный инспектор Ширванской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана Низам Гамидов.

Согласно информации, 8 февраля текущего года в отношении 21-летнего жителя Сальянского района Огтая Салаева, находящегося за рулем автомобиля "ВАЗ - 2107", сотрудником дорожной полиции был составлен административный протокол, предусматривающий штраф в размере 150 манатов. Из-за неуплаты указанной суммы размер выплаты вместе с неустойкой составила 240 манатов.

Кроме того, 29 июня этого года О.Салаев был остановлен сотрудниками дорожной полиции по причине отсутствия на автомобиле заднего государственного регистрационного знака и наличия опасных конструктивных изменений автомобиля. В связи с этим в его отношении был составлен очередной административный протокол, после осмотра его автомобиля в присутствии понятых автомобиль был доставлен на штрафстоянку.

"Сегодня отец О.Салаева Ализамин Салаев в нетрезвом состоянии без всяких оснований нарушил общественный порядок в Центральном парке города Сальян, чтобы увести от ответственности сына, а также не платить штрафы. Сотрудники полиции призвали его успокоиться и проявить дисциплинированность, однако он сознательно не подчинился законному требованию сотрудников и оказал сопротивление. По этой причине А.Салаев был задержан и доставлен в Сальянский РОП, в его отношении был составлен административный протокол и направлен в суд для рассмотрения. По решению суда он был арестован на 30 суток в административном порядке", - говорится в сообщении.