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    В Сальяне столкнулись два легковых автомобиля, 3 человека ранены

    Сальян. 6 мая. REPORT.AZ/ В Сальянском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали 3 человека.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате столкновения двух автомобилей марок "ВАЗ-2106" пострадали жители г.Сальян - Бабаев Эльчин Мехман оглы 1988 г.р., Гасымов Габиль Кязымага оглы 1951 г.р и Дадашов Узеир Гафар оглы 1998 г.р.

    Раненые доставлены в Сальянскую центральную районную больницу с различными телесными повреждениями.

    По факту ведется расследование.

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