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    В Сабирабаде автобус со школьниками попал в аварию: погиб 1 ребенок, 11 человек ранены - ОБНОВЛЕНО- СПИСОК

    Столкнулись грузовик и пассажирский автобус

    Сабирабад. 11 октября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе автобус со школьниками столкнулся с грузовым автомобилем.

    Как сообщает региональное бюро Report, в результате аварии погиб один из школьников - Гасанов Джавад Тельман оглу (2005 г.р.).

    Помимо этого, пострадали 11 человек, включая 5 школьников.

    Установлены имена большинства пострадавших:

    9-летний Агамирза Мехман оглу Агаев;

    11-летний Мирза Самир оглу Нифтиев;

    12 -летний Вусал Мурад оглу Алиев;

    16-летняя Шамсия Ганибат гызы Хазиева;

    17-летний Рахман Азиз оглу Мирзоев;

    36-летняя Айбениз Бахтияр гызы Гюльмамедова;

    36-летний Ильхам Ганибат оглу Гаджиев;

    52-летний Вахид Бадирхан оглу Балакишиев.

    *** 10:04

    Сегодня утром в селе Булаглы Сабирабадского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает региональное бюро Report, на территории села грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

    В результате аварии скончался Гасанов Джавад Тельман оглу (2005 г.р.), 11 человек пострадали. 

    По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.

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