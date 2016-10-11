В Сабирабаде автобус со школьниками попал в аварию: погиб 1 ребенок, 11 человек ранены - ОБНОВЛЕНО- СПИСОК

Сабирабад. 11 октября. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе автобус со школьниками столкнулся с грузовым автомобилем.
Как сообщает региональное бюро Report, в результате аварии погиб один из школьников - Гасанов Джавад Тельман оглу (2005 г.р.).
Помимо этого, пострадали 11 человек, включая 5 школьников.
Установлены имена большинства пострадавших:
9-летний Агамирза Мехман оглу Агаев;
11-летний Мирза Самир оглу Нифтиев;
12 -летний Вусал Мурад оглу Алиев;
16-летняя Шамсия Ганибат гызы Хазиева;
17-летний Рахман Азиз оглу Мирзоев;
36-летняя Айбениз Бахтияр гызы Гюльмамедова;
36-летний Ильхам Ганибат оглу Гаджиев;
52-летний Вахид Бадирхан оглу Балакишиев.
*** 10:04
Сегодня утром в селе Булаглы Сабирабадского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает региональное бюро Report, на территории села грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.
В результате аварии скончался Гасанов Джавад Тельман оглу (2005 г.р.), 11 человек пострадали.
По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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