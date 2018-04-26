 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сабирабаде обнаружены боеприпасы

    Сабирабад. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе обнаружены боеприпасы.

    Об этом аранскому бюро Report сообщили из ширванской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел.

    На основе информации, поступившей в полицейский участок Гарагюней отделения полиции Сабирабадского района, сотрудники полиции обнаружили и изъяли в лесной полосе на территории села Азад целлофановый сверток, в котором были 1 ружье марки "ТОЗ-8" с 70 пулями, 1 изготовленный кустарным методом пистолет, 30 пулеметных патронов, 58 автоматных патронов 7,62 мм калибра и пр.

    По факту ведется расследование. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi