В Сабирабаде обнаружены боеприпасы

Сабирабад. 26 апреля. REPORT.AZ/ В Сабирабадском районе обнаружены боеприпасы.

Об этом аранскому бюро Report сообщили из ширванской региональной группы пресс-службы министерства внутренних дел.

На основе информации, поступившей в полицейский участок Гарагюней отделения полиции Сабирабадского района, сотрудники полиции обнаружили и изъяли в лесной полосе на территории села Азад целлофановый сверток, в котором были 1 ружье марки "ТОЗ-8" с 70 пулями, 1 изготовленный кустарным методом пистолет, 30 пулеметных патронов, 58 автоматных патронов 7,62 мм калибра и пр.

По факту ведется расследование.