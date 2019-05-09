​В Сабирабаде машина упала в канал: два члена семьи погибли

Как передаёт аранское бюро Report, происшествие произошло на территории, которая проходит через сёла Сурра-Падарчель.

По предварительной информации, машина марки «ВАЗ-2106», потеряв управление, упала в канал. В результате, погибли два члена одной семьи: 1955-го года рождения житель села Гёйляр Шамахинского района Нухиев Сабахали Сейидали оглу и 1980-го года рождения Нухиев Замин Сабахали оглу. 1965-го года рождения житель села Гёйляр Нухиева Атлас Леле гызы получила повреждения.

Спасатели МЧС подняли из воды и передали тела погибших по назначению. Получившая повреждение женщина, была перемещена в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту ведётся расследование.