В Саатлы выявлена чайхана, нарушающая правила карантина

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Набаткенд Саатлинского района сотрудники выявили чайхану, функционирующую в ночное время с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Нарушение было пресечено сотрудниками полиции, в отношении арендатора чайханы В.Гасанова и его клиентов были приняты меры в соответствии с законодательством.