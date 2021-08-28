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В Саатлы выявлена чайхана, нарушающая правила карантина

В Саатлы выявлена чайхана, нарушающая правила карантина Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.
Происшествия
28 августа 2021 г. 10:40
В Саатлы выявлена чайхана, нарушающая правила карантина

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Набаткенд Саатлинского района сотрудники выявили чайхану, функционирующую в ночное время с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Нарушение было пресечено сотрудниками полиции, в отношении арендатора чайханы В.Гасанова и его клиентов были приняты меры в соответствии с законодательством.

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Версия на азербайджанском языке Saatlıda karantin qaydalarını pozan çayxana aşkarlanıb

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