В Саатлы выявлена чайхана, нарушающая правила карантина

Сотрудники Саатлинского районного отдела полиции продолжают мероприятия по предотвращению нарушений правил карантинного режима.
Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, на территории села Набаткенд Саатлинского района сотрудники выявили чайхану, функционирующую в ночное время с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.
Нарушение было пресечено сотрудниками полиции, в отношении арендатора чайханы В.Гасанова и его клиентов были приняты меры в соответствии с законодательством.