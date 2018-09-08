 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Саатлы полиция изъяла из оборота 190 кг наркотиков

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Саатлиснком районе из оборота изъято около 190 кг наркотических средств, за культивацию растений наркотического свойства задержаны двоюродные браться. 

    Как сообщили Report в МВД, сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции был задержан подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств житель села Ширинбек Эльвин Джафаров. При обыске на арендованном им участке земли были обнаружены и изъяты 410 кустов конопли общим весом 184 кг, 2 кг 700 граммов марихуаны.

    По факту в следственном отделе Саатлинского РОП было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье, ведется расследование.

    Отметим, что двоюродный брат Э.Джафарова Амид Джафаров был задержан в августе этого года по подозрению в культивации растений наркотического свойства.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi