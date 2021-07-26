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В Саатлы гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбу

В Саатлы гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбу В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, было установлено, что в трех домах торжеств на территории района при проведении свадебных торжеств были нарушены правила и требования карантинного режима.
Происшествия
26 июля 2021 г. 11:41
В Саатлы гостей без COVID-паспортов не пустили на свадьбу

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции, было установлено, что в трех домах торжеств на территории района при проведении свадебных торжеств были нарушены правила и требования карантинного режима.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, было установлено, что на торжестве в ресторане "Ayşən" участвовали 18, а в ресторане "Komfort" 34 гостя, не прошедших вакцинацию. С этими лицами были проведены разъяснительные работы, их не допустили на мероприятия.

В результате другого мероприятия было установлено, что на портал icaze.e-gov.az не была внесена информация о свадьбе в доме торжеств "Davud", расположенном на территории села Фаталикенд.

В связи с допущенным проступком с владельцем объекта Айдыном Гулиевым была проведена профилактическая беседа, материалы в отношении него переданы в Саатлинский районный суд для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSaatlıda COVID-19 pasportu olmayan qonaqlar toydan kənarlaşdırılıb

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