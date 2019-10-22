В ряде предприятий по производству сахара выявлены нарушения, возбуждено уголовное дело - ОФИЦИАЛЬНО

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) и Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре продолжают мероприятия, направленные на обеспечение продовольственной безопасности на территории страны.

В совместной информации, поступившей в Report из АПБА и Генпрокуратуры, говорится, что на основе поступившей информации относительно использования рядом предприятий по производству сахара ("kəllə qənd") химического вещества неизвестного происхождения для придаче сахару белизны, на принадлежащем гражданину Ирана Таефу Давуду Мусеибу складе по адресу ул.А.Раджабли, 53 в Бинагадинском районе Баку было обнаружено 79 кг химического вещества, использование которого при производстве продуктов питания запрещено.

Выяснилось, что указанное вещество в основном используется в качестве отбеливателя в текстильной промышленности и предприятиях по производству бумаги.

Правонарушения и случаи использования данного химического вещества при производстве сахара были выявлены и в ряде других предприятий.

В ходе расследований выяснилось, что данное химическое вещество (дитионит натрия - Na2S2O4) в течение продолжительного времени доставлялось в страну Таефом Давудом Мусеибом и продавалось различным цехам по производству сахара.

В связи с выявленными правонарушениями Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре возбуждено уголовное дело.