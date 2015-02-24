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    ​В России в ДТП погибли двое азербайджанцев

    В Саратовской области столкнулись автомобили ВАЗ и Шевроле

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Саратовской области в лобовую врезались автомобили ВАЗ и Шевроле.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пять человек погибли от удара, еще двоих отправили в больницу.

    Столкновение случилось в Ртищевском районе, на 118 км дороги Саратов-Тамбов недалеко от с.Мальиновка.

    По одной из версий, Шевроле Авео, двигающуюся со стороны Саратова с пятью людьми в салоне, вынесло на "встречку" из-за гололеда, где как раз ехала "четверка"с двумя молодыми азербайджанцами из Екатериновки.

    Российское авто было смято до неузнаваемости, два парня погибли сразу же, в иномарке трое мужчин разбились насмерть, одного доставили в больницу, еще один человек получил травму колена.

    Полиция, однако, утверждает, что участок аварии был сухим, среди факторов, способствующих аварии мог быть туман. Идет выяснение обстоятельств и причин ДТП.

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