​В России в ДТП погибли двое азербайджанцев

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ В Саратовской области в лобовую врезались автомобили ВАЗ и Шевроле.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, пять человек погибли от удара, еще двоих отправили в больницу.

Столкновение случилось в Ртищевском районе, на 118 км дороги Саратов-Тамбов недалеко от с.Мальиновка.

По одной из версий, Шевроле Авео, двигающуюся со стороны Саратова с пятью людьми в салоне, вынесло на "встречку" из-за гололеда, где как раз ехала "четверка"с двумя молодыми азербайджанцами из Екатериновки.

Российское авто было смято до неузнаваемости, два парня погибли сразу же, в иномарке трое мужчин разбились насмерть, одного доставили в больницу, еще один человек получил травму колена.

Полиция, однако, утверждает, что участок аварии был сухим, среди факторов, способствующих аварии мог быть туман. Идет выяснение обстоятельств и причин ДТП.