В России найдены тела пропавших супругов-азербайджанцев

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Найдены тела проживающих в Заельцовском районе Новосибирской области России супругов-азербайджанцев.

По полученным Report сведениям, уроженец Газахского района Азербайджана Рагимов Рагим Гасанага оглу 1980 г.р. и его супруга Ксения Рагимова 1985 г.р. несколько дней назад пропали без вести.

Вчера в результате поисков близких тела супругов были найдены в лесу на территории района недалеко от их дома.

Никаких признаков насилия на телах обнаружено не было.