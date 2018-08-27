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    В России найдены тела пропавших супругов-азербайджанцев

    Они пропали несколько дней назад

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Найдены тела проживающих в Заельцовском районе Новосибирской области России супругов-азербайджанцев.

    По полученным Report сведениям, уроженец Газахского района Азербайджана Рагимов Рагим Гасанага оглу 1980 г.р. и его супруга Ксения Рагимова 1985 г.р. несколько дней назад пропали без вести.

    Вчера в результате поисков близких тела супругов были найдены в лесу на территории района недалеко от их дома.

    Никаких признаков насилия на телах обнаружено не было.

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